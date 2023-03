OUTED vient annoncer la sortie de leur nouvel album "Ondes de gravité"

OUTED propose des titres en français éclectiques et décalés sur une musique pop, avec une dose d’insolence, d’humour et d’auto-dérision

Le tout dans la plus pure tradition de la chanson rock française. Le groupe se compose de Noémie (chant, clavier) et de Fred (chant, guitares). Leur univers à part propose une pop scintillante et élégante en plus d’être un duo fusionnel et connecté. Un album produit par Sébastien Hoog (Izia, Jeanne Balibar, Miossec,….), mixé par Florent Livet (Julien Doré, Gael Faye,…) et masterisé par Emilie Daelemans (Flavien Berger, Dani,…)

Dans "Ondes de gravité" leur dernier album les titres évoluent, en cohérence avec l’approche riche et variée du duo, entre des ballades pop, pamphlets acerbes plus électro et morceaux pop-rock énergiques imaginés pour la scène.

OUTED • On n'a pas fini [Official MV]

