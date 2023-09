C'est le groupe amiénois Dust qu'on a le plaisir de retrouver en live cette semaine, enregistré à Mégacité Amiens

Loic Van Zon, leader du groupe Dust, nous livre quelques souvenirs de scènes, locales ou nationales mais partage aussi avec nous son expérience au cinéma. Le groupe qui a participé par deux fois à la B.o des films Alibi.com sous la direction de Philippe Lacheau. Coté actus, Dust se produira ce Dimanche sur la rêderie d'Amiens, et lundi soir à la Maison de la culture, pour une grande soirée de soutien au Maroc.

Dust en concert - Dust

LE GROUPE DUST - SHOWREEL 2022

Chaque année Dust propose une chanson, un clip, pour la fin d'année, et oui en 2023 il y aura bien une chanson, un clip et une association locale mise à l'honneur. Pour suivre toutes leurs actus, rendez vous sur Facebook et sur leur site internet