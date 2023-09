Ambiance Chaleureuse avec les Rocksteady Bears

Si vous aimez le reggae, le ska, les ambiances chaleureuses et si vous avez besoin de retourner en vacances, voici un trio qu’il vous faut impérativement découvrir : Rocksteady Bears

Derrière ce nom de groupe « Rocksteady Bears » se trouve un trio composé de trois amoureux de reggae, et de ska ainsi que d’une énorme mascotte, Teddy, l’ours qui a donné ce nom au groupe.

Le groupe porté par Samuel Pelgris (Batterie), Thomas Testard (Basse) et Jérémie Denimal (Guitare) propose un univers dansant, nous transportant en Jamaïque, celle des années 60 avec des noms allant d’Alton Ellis, Ken Boothe, Bob Andy, ou encore Phyllis Dillon.

C’est en 2014 que le groupe s’est formé. Neuf ans plus tard, le groupe continu plus que jamais de tourner au quatre coins du pays pour présenter son univers et surtout pour faire danser les curieux et les adeptes de Ska et de Rocksteady, de plus en plus nombreux.

Au travers une ambiance chaleureuse et un mélange de trois voix tout aussi chaleureuses, les Poitevins proposent des reprises de qualités, à l’image du titre de Ken Boothe, Freedom street, repris dans les studios de France Bleu Poitou, lors de l’enregistrement de la Nouvelle Scène…

En attendant de peut-être retrouver un album du groupe, il vous est possible de les retrouver en concert tout au long de l’année. Et pour retrouver toute l’actualité du groupe, c’est sur la page Facebook que ça se passe.

