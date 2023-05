Chanson et humour avec Christophe Ravet

C'est à la frontière entre chanteur et humoriste que l'on retrouve Christophe Ravet. Amoureux de musique depuis l'enfance, le Poitevin s'apprête à sortir son 3e album pour la rentrée 2023. Pour la Nouvelle Scène France Bleu Poitou, Christophe Ravet nous a présenté quelques extraits.

Christophe Ravet est venu nous présenter son univers entre musique et humour

D'un côté, il y a Christophe Ravet, travailleur social et de l'autre, on le retrouve comme chanteur. À la frontière entre l'humour et la poésie, le poitevin aime mettre en chanson des paroles qui semblent familières. Chacun est capable de s'identifier dans ses textes grâce aux situations décrites. Celui qui a déjà sorti deux albums accompagnés de ses musiciens, les "Rolling Sonotones", se prépare à sortir un nouvel opus pour la rentrée 2023.

Généreux, sympathique, drôle, les adjectifs sont nombreux pour qualifier Christophe Ravet. Du haut de ses 55 ans, Christophe est quelqu'un qui aime faire plaisir, qui aime transmettre des émotions et qui aime manier les mots. Certaines chansons s'avèrent être bien plus pointu à la deuxième ou troisième écoute. Lors de l'enregistrement de la Nouvelle Scène, le chanteur Poitevin a interprété différents titres de son nouvel album. Voici "la photo de famille", en live dans les studios de France Bleu Poitou

