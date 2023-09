Colt Wiseman : Un amoureux de Jazz sort son album

Laurent Chevrier alias Colt Wiseman est un amoureux du Jazz depuis son plus jeune âge. Celui qui a découvert le saxophone à l’âge de huit ans sortira dans quelques semaines, son premier album « Textures ».

Colt Wiseman et Florian Levêque, lors de l'enregistrement de la Nouvelle Scène France Bleu Poitou

C’est à Poitiers, qu’est né Laurent Chevrier alias Colt Wiseman. Grandissant dans une famille passionnée de musique. Il a commencé à jouer du saxophone à l'âge de 8 ans et a rapidement développé une passion pour le classique et le jazz.

Oubliant le solfège par soif de liberté, il écrit ses premières compositions au lycée. Dans un style smooth jazz & world fusion, Laurent Chevrier nous emmène dans un monde ou la texture se mélange à la musique, ou l’esprit s’évade et laisse place aux rêves.

L’album intitulé « Textures » nous invite à un véritable voyage grâce à des instruments et des sonorités proches de l’Inde, et de l’Asie pour certaines pistes. Quatorze morceaux pour lâcher prise, pour s’évader et surtout pour découvrir l’univers d’un amoureux de musique.

