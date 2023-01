Dans la Playlist de Mademoiselle Suzanne

Un air de Swing, de jazz souffle dans la Nouvelle Scène France Bleu Poitou, avec la chanteuse châtelleraudaise Mademoiselle Suzanne. Cette ancienne assistante sociale s'est lancée dans la musique en 2016 au côté du pianiste poitevin Marc Brochet. Ensemble, ils ont formé "So In Love", un duo de reprises de chansons d’amour et de standards du jazz. Depuis la route musicale n'a cessée de se dérouler sous les pieds de la chanteuse. Après un premier album sorti en 2020, la chanteuse se prépare à présenter une nouvelle formule de ses titres retravaillés. De plus pour cette année 2023, la chanteuse propose une nouvelle formule scénique en duo, accompagnée du pianiste Jean-Yves Monjauze.

Pour l'enregistrement de la Nouvelle Scène France Bleu Poitou, Mademoiselle Suzanne nous a présenté son univers, ses goûts musicaux, nous a présenté ses projets pour cette nouvelle année et nous à même donnée une exclusivité en avant-première.