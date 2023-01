Dans les secrets de fabrication du 2ème EP de Nothing Works

Nothing Works est un duo Poitevin qui joue un Shoegaze aux accents Noise portée par les influences franco-british de ses membres. Le duo formé de Clément et Isa propose des titres et des rythmes qui prennent aux tripes. Avec une guitare et une batterie, les deux poitevins arrivent à proposer une musique riche qui fera danser à coup sur les amoureux de Noise et de rythme électro.

Après un premier EP, « From February to May » sorti en octobre 2021, Nothing works a eu la chance d'enchaîner les concerts et de défendre cette petite pépite auprès du public. En France, mais aussi en Angleterre, le groupe connaît un véritable succès, et c'est d'ailleurs ce succès qui leur permettra de faire les premières parties de Bass Drum of Death et Birds in Row avec des morceaux inédits qui figureront sur un nouvel EP prévu pour l'automne 2023.

Lors de l'enregistrement de cette Nouvelle Scène, Clément et Isa nous ont présenté leur musique, leur passion, ceux qu'ils aiment écouter et nous ont révélés quelques indiscrétions concernant leur nouvel EP qui s'annonce déjà comme étant un nouveau petit bijou.