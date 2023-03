En tête à tête avec « Chat Noir »

Nul besoin d’être superstitieux pour approcher « Chat Noir ». Chat Noir, c’est avant tout un ancien cabaret montmartrois. Derrière ce nom, On trouve des musiciens originaires du Poitou avec une musique enjouée, colorée, communicative et pleine d'un esprit bohème et saltimbanque.

Le Groupe Chat Noir dans le studio de France Bleu Poitou

Si vous êtes un adepte des sons festifs, de l’ambiance musette et des cabarets, le groupe « Chat Noir » est fait pour vous. Qu'ils revisitent un tube pop, une valse musette, un Choro Brésilien ou un avant-deux poitevin, leurs musiques s'adressent autant à la tête qu'à vos pieds. Le groupe propose un concert cabaret festif et interactif. Chat Noir a également à cœur d’animer et d’adapter leur concert en fonction du lieu et de l’évènement. Ce qui rend chaque représentation unique. De manière chantée ou instrumentale, le répertoire néo-rétro mélange les musiques du passé et les hits récents afin que toutes les générations se retrouvent dans l’Univers de « Chat Noir »

Leur style musical mêle ainsi influences rétro, trad, jazz, world aux relectures de thèmes issus des musiques actuelles. Ce mélange de modernité et d’ancien donne un cachet «technicolor» à leurs mélodies. Pendant les concerts vous pourrez voir les musiciens avec une mini-batterie portative ventrale, une guitare bassetare électro-acoustique hybride, un saxophone ténor, un clavier/piano, et un accordéon. Lors de l’enregistrement de la Nouvelle Scène, le groupe a interprété le titre « Bei Mir bist du Schön » dans les locaux de France Bleu Poitou, titre des Andrews Sisters sorti en 1930 et retouché à la sauce « Chat Noir » loading