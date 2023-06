Juliette Henry, un univers aussi gourmand que musical

Passionnée par la pâtisserie, Juliette Henry en a fait son métier. Néanmoins, à côté de ça, Juliette est aussi une mordue de musique. Avec son père, le pianiste David Henry, elle nous invite dans un univers aussi gourmand que musical.

A 24 ans Juliette Henry est une amoureuse de la vie. Pâtissière de profession, la jeune Bordelaise qui a vécu dans le Poitou aime partager ses créations tant gourmandes que musicales. Après avoir fait la très réputée école Ferrandi à Paris, Juliette a pu proposer son savoir-faire dans de nombreux palace et même à Matignon. Aujourd’hui, installée à Bordeaux, Juliette Henry envisage d’ouvrir dans le futur son propre établissement.

La pâtisserie et la chanson

Depuis son plus jeune âge, Juliette a baignée dans une ambiance musicale. Issue d’une famille de musiciens reconnus, il était logique de la retrouver aussi dans ce domaine. Auteure, mais aussi interprète, la jeune chanteuse s’appuie sur son père David au piano pour proposer un univers musical entre chanson française et pop anglaise. Au programme, de la poésie en français et dans la langue de Shakespeare, de l’amour, de la mélancolie et de la légèreté.

Dans l’attente de retrouver ses musiques sur un EP, vous pouvez retrouver ses titres sur les différentes plateformes de streaming. Certains titres ont déjà été écoutés des millions de fois grâce à ses pages Instagram et TikTok qui comptabilisent à eux deux plus de 100 00 abonnées.

Pour l’enregistrement de la Nouvelle Scène France Bleu Poitou, Juliette Henry est venue nous présenter ses premiers titres en live à l'image de "J'ai tout donné"

loading