Le nouveau Miracle de Lhomé

Magicien des mots, poète, rappeur, Lhomé est un artiste qui manie les mots comme personne. En ce mois de mai 2023, l'artiste se prépare à sortir son nouvel album "Miracle". Pour France Bleu Poitou, Lhomé est venu nous présenter ses nouveaux titres en live.

De la douceur, de la classe, une certaine retenue, Lhomé est loin de l'image du rappeur que l'on peut avoir et pourtant, c'est un artiste qui manie les mots comme personne. Une fois le micro en main, Lhomé est un autre homme, il met en chanson des textes positifs, des textes engagés et porte un regard différent sur notre société. Lors de l'enregistrement de la Nouvelle Scène France Bleu Poitou, l'artiste Châtelleraudais nous a présenté son nouvel album "miracle" qui paraîtra le 30 juin prochain.

À la fin de ses études, Julien de son vrai prénom se lance dans la musique. Libre de faire ses propres choix, celui à qui on ne conseillait pas de faire du rap, se jette à l'eau. De là va naître Lhomé, en hommage à sa ville de naissance, Lomé (capitale du Togo). Un nom qui rappelle les racines du rappeur, mais avec un "h" pour humilité et humain" des adjectifs qui qualifient parfaitement l'artiste. Après avoir sorti plusieurs EP avec des titres engagés, Lhomé s'apprête à sortir "Miracle", un album intimiste avec des textes toujours plus profond et une musique qui invitent au voyage à la découverte de l'univers de l'artiste.

La vie, les combats de tous les jours, sont des sujets qui sont traités dans ce nouvel album. Même si certains textes nous font rentrer dans l'intimité du rappeur, "Miracle" va plus loin. Grâce à des textes précis et des musiques envoûtantes, Lhomé pointe du doigt ce qui ne va pas dans notre société. S'il y a bien un album qu'il faut se procurer cette année, c'est bien celui-ci "Miracle". L'album sortira le 30 juin 2023, en attendant, vous pouvez toujours vous procurer les précédents albums de Lhomé.