Bonne année avec les Cactus Riders : Rock'n'roll au programme!

Ambiance rockabilly avec le groupe poitevin Cactus Riders! On revit l'âge d'or du rock'n'roll, bond en arrière dans les années 50. Le groupe partage avec nous les standards du rock et nous raconte tout de A à Z: de sa création à ses projets!

Sortez les jukebox, le carrelage blanc et noir, les robes de pin up... On arrive en Cadillac lors de cette Nouvelle Scène enregistrée au Théâtre auditorium de Poitiers. Nous sommes dans les années 50, et nous rencontrons le groupe américain poitevin "Cactus Riders"! Le groupe est formé par Caryl Marolleau, Benjamin Renaud, Andolin Vermillet et Vincent Dacquet. A eux 4, ils nous font voyager grâce aux standards du rock'n'roll comme "Rock around the clock", "Twist and shout" ou encore "Waitin' school".

Le groupe poitevin "Cactus Riders" au théâtre auditorium de Poitiers © Radio France

"Cactus Riders Vocal Quartet"

Le groupe Cactus Riders propose, en plus de sa configuration électrique et très rock'n'roll, son spectacle acoustique "Cactus Riders Vocal Quartet". Les 4 artistes sont accompagnés seulement d'une guitare acoustique et s'amusent à thématiser ce spectacle en mode halloween ou encore chants de noël. Un spectacle à absolument découvrir, car les Cactus Riders...ils chantent mais pas que! Ils dansent aussi!

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Notez dans l'agenda! Le groupe animera le match d'improvisation théâtrale de la LUDI (Ligue universitaire d'improvisation de Poitiers) le 19 janvier. Rendez-vous à la maison des étudiants de Poitiers à 20h30. Pour connaître toutes les dates de concerts et l'actu de ce groupe qu'on adore : Facebook , Site internet et Youtube ! Allez les voir en concert, vous ne serez pas déçus ! Cactus Riders... Approuvé à 1000% par France Bleu Poitou!