"On brûle": Le 1er EP des poitevins "KUBE" qui fêtent bientôt sa 50ème date!

Depuis 2016, le groupe KUBE se produit sur les scènes poitevines. Il vient nous présenter son premier EP "On brûle" sorti en 2021. Les 4 membres du groupe vont bientôt fêter la 50ème date de concert et nous dévoiler 2 titres en live!

Ils sont 4! François Migaud, Thomas Naudin, Niels Bergeron et Laurent Pasquet nous proposent une "Nouvelle Scène" très rock, tout en français! Les membres du groupe, partagé entre Poitiers, Bressuire, Niort et la Vendée ont connu plusieurs projets ensemble avant de former "KUBE" sous l'initiative de François. Les 4 artistes, bercés par le rock américain, anglais des années 90, ont sorti le premier EP "On Brûle" en février 2021. Les dates sont à noter, le groupe est en concert dans le Poitou!

Une définition? KUBE, c'est la grosse surprise et la belle énergie! Le public ne s'attend pas à ça!

Le 1er EP "On brûle", sorti en 2021

"Evadée", "On brûle", "Plage", "Bye bye" et "Hé toi" : voilà les titres que vous pouvez écouter sur l'EP sorti en février 2021. Le public a été présent dès le départ en participant à une cagnotte en ligne, cet EP était donc attendu! Il y a d'ailleurs le titre "Hé toi", dédié au public afin de le remercier! Un EP à écouter sur toutes les plateformes de streaming! Côté réalisation, les arrangements se font en équipe, en ce qui concerne les textes et la composition, c'est François! Source d'inspiration, il a besoin de composer avant d'y choisir et poser ensuite les mots. Les textes ont ensuite une sonorité plus particulière selon les compos.

On est très attendu sur le rock français! En français, on se dévoile, il y a plus de possibilités.

2 titres de cet EP ont été mis en image : "Evadée" et "On Brûle", à regarder sur leur Youtube KUBE.

Bientôt la 50ème date de KUBE!

François, Laurent, Thomas et Niels vont bientôt fêter le 50ème concert! Vous pouvez aller les applaudir dans la Vienne et les Deux-Sèvres très prochainement :

- 21 juin 2022 : fête de la musique à Bressuire

- 09 juillet : "Le plein d'essence" à Châtellerault

- 17 septembre : "Rock en sèvre" à Niort

- 24 septembre: Festival "Esprit rock" à Naintré

François et Laurent sont venus présenter "KUBE" dans les studios de France Bleu Poitou © Radio France