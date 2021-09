Numéro spécial de "La Nouvelle Scène France Bleu Poitou" où les artistes des Deux-Sèvres et de la Vienne ont eu carte blanche pour reprendre des standards de la chanson française et internationale. Découvrez leurs reprises aux styles totalement variés de la soul à la samba en passant par le reggae.

France Bleu Poitou a proposé aux artistes des Deux-Sèvres et de la Vienne de reprendre des standards de la chanson française et internationale dans une version spéciale de "la Nouvelle Scène France Bleu Poitou". Un choix varié pour l'ensemble des artistes qui ont enregistré ces reprises au théâtre auditorium de Poitiers dans le respect des règles sanitaires. Différents styles au programme : de la soul avec le groupe "Papa Soul Club", de la samba avec le groupe "Roda Feliz", du reggae avec "Toma Sidibé", du trad' avec la version très originale de la complainte gallaise par le groupe "Angora". Se succèdent également lors de cette carte blanche : les artistes The Amber day, Bargerousse, Cassien, Camille Siete et Benjamin Piat.

La Nouvelle Scène France Bleu Poitou revient samedi 11 septembre

Cette émission spéciale "Carte blanche aux artistes du Poitou" est un avant-goût avant de retrouver sur l'antenne de France bleu Poitou, l'émission "Nouvelle Scène" dès samedi prochain (le samedi à 12h et le dimanche à 20h). Vous pourrez découvrir prochainement certains artistes entendus lors de cette carte blanche en commençant par le poitevin "Cassien" samedi 11 septembre suivi de la deux-sévrienne participante à The Voice "Camille Siete" le samedi 18, ou encore "Toma Sidibé" le samedi 25 septembre.

Cassien vous donne rendez-vous samedi 11 septembre à 12h00 © Radio France

Toma Sidibé vous donne rendez-vous le samedi 25 septembre dans "La Nouvelle Scène" - Aurélie Garcia

Les différentes artistes à découvrir prochainement dans "La Nouvelle Scène" :