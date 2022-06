Carte blanche des artistes de la Vienne et des Deux-Sèvres

Numéro spécial de "La Nouvelle Scène" où les artistes des Deux-Sèvres et de la Vienne ont eu carte blanche pour reprendre des standards de la chanson française et internationale. Cette carte blanche est la version 3 : "La carte blanche 1" et "La carte blanche 2" avaient déjà donné l'occasion de découvrir des styles complètement variés.

Les artistes de cette "Carte Blanche" :

- Bellevue Street : Paul Simon / Me and Julio by the Schoolyard

- Cactus Riders : Little Richard / Rip it up

- Mannix Project : Nirvana / Come as you are

- Food for mood : REM / Losing my religion

- Iloveyourass : Tom Waits / A good is hard to find

- L & S : Emmaline / Shy

- Pascal Rod : Christophe / Les paradis perdus

- Jerome Queriaud : Message Personnel / Michel Berger

- Merry Go Round : Brian Setzer / This cat's on a lot tin roof

- Kaine Francesco : Rihanna / Man Down

