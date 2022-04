The Celtic Social Club: Du 1er concert aux Vieilles Charrues au dernier album "Dancing or Dying"...

Une bonne dose de rock et de musique celtique au programme de cette Nouvelle Scène avec le groupe Celtic Social Club. Les membres poitevins nous présentent la grande et belle aventure du groupe depuis 2014.

Tout commence par un concert au festival "Les Vieilles Charrues" devant 50 000 personnes, qui aurait du être, normalement, un concert unique. Cependant, trop dommage pour les membres du groupe de s'arrêter à cette expérience. Les voilà partis pour une belle et grande aventure qui dure depuis 2013. Ils sont 7 à former le groupe "The Celtic Social Club" : Manu Masko, Dan Donnelly, Goulven Hamel, Ronan Le Bars, Richard Puaud, Pierre Stephan, et Mathieu Pequeriau. Le groupe mêle musique celtique et rock. Lors de cette Nouvelle Scène, nous écoutons le live enregistré le 15 février au Moulin du Roc à Niort.

Les 7 membres du groupe "The Celtic Social Club" sont en tournée en 2022

4 albums pour "The Celtic Social Club" et de belles tournées

Et pourquoi pas un 5ème! Ce 5ème album est dans les projets car le Celtic Social Club ne s'arrête jamais, mais laissons tout d'abord le groupe profiter du 4ème album "Dancing or Dying" qu'il présente en ce moment en tournée. Un album à écouter sans modération très rythmé, aux influences plus anglaises, un peu moins celtique, le tout très pop, qu'ils ont enregistré à distance. Un album qui revient un peu plus aux premiers amours des membres du groupe.

"Pourquoi pas un concert au festival Glastonbury en Angleterre ou l'Olympia à Paris"

Le groupe attire de nombreux adeptes partout dans le monde. A la question des concerts espérés, Mathieu et Richard, membres poitevins du groupe répondent : le festival Glastonbury et l'Olympia. Des dates qui viendraient compléter le belle liste des concerts déjà réalisés. The Celtic Social Club a joué en Chine, au Brésil, au Royaume-Uni, en plein cœur de Central Park à New York, à Paris... sans jamais oublier de s'arrêter à Niort ou à Poitiers (et ça, on adore!). Les artistes seront le 25 juin à Royan, le 2 juillet en Vendée, en août au Royaume-Uni ou encore le 27 septembre à Paris. Retrouvez toutes leurs dates de concerts sur leurs réseaux sociaux et site internet.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix