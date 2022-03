De Londres à Poitiers, Kaine Francesco nous présente son prochain album

Ma mère dit que je chantais avant de parler

Kaine Francesco a grandi du côté de Charroux et de Poitiers. Il est accompagné de Finn Sally, un ami musicien avec qui il a commencé la musique. Kaine a toujours baigné dans l'univers musical, grâce aux groupes qu'il formait avec sa famille. La musique et lui, cela fait 1! A 5 ans, oubliez la souris verte, c'est les titres d'ABBA ou encore Shania Twain qu'il connaissait déjà par cœur. Son tout premier CD acheté à Savigné est celui de "The Police" avant de découvrir et d'aimer les voix féminines. Dès petit, son rêve était déjà d'être artiste, voilà pourquoi il en a fait profiter les camarades du lycée du Bois d'amour à Poitiers, qu'il a marqué grâce à ses chants dans les couloirs...

Finn Sally et Kaine Francesco © Radio France - Aurélie Garcia

Jamais je n'arrêterai mon art, ma musique

C'est arrivé à Londres qu'il trouve sa voie (et sa voix) en tant qu'écrivain, où les idées de compositions se sont décuplées... Il commence à créer des chansons qu'il écrit dans le métro, dans le bus de cette ville qu'il l'inspire, qui lui donne de l'espoir. Kaine Francesco compare certaines de ses chansons comme "des câlins que l'on peut faire à un ami", des chansons où il souhaite être présent pour les gens. Kaine a sorti un premier album "Up high" en 2018, un EP "The Channel" et s'apprête à sorti son deuxième album qui s'intitulera "Lonelyness is gone". On découvre qu'il aime raconter des histoires, dans lesquelles il se connecte avec son public. Certaines chansons sont personnelles, certaines sur des histoires imaginaires, toujours en tant que remède à la solitude, pour lui mais aussi pour les autres.

Lui qui voit la musique en couleur, conclue cette Nouvelle scène en disant "Jamais je n'arrêterai mon art, ma musique": C'est tout ce que l'on souhaite à Kaine Francesco que vous retrouvez sur Facebook, Instagram, Youtube ainsi que toutes les plateformes afin d'écouter ses albums sans modération.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Finn Sally accompagne Kaine Francesco depuis ses débuts © Radio France - Aurélie Garcia