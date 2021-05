Du flamenco avec le groupe poitevin Sattya

Le groupe poitevin "Sattya" vous attend cet été en concert, avant de sortir un album pour vous faire découvrir son répertoire musical. Le groupe formé par Miliano Hernandez et sa famille nous invite à danser et à chanter. Du soleil au programme toute l'année!

C'est une histoire de famille ce weekend sur La Nouvelle Scène! Le groupe Sattya vient de Poitiers, il est formé par Miliano Hernandez au chant et à la guitare, accompagné de ses musiciens Jérôme, Antonio, Enrique, Antony et Martcho. "Sattya" signifie "Authenticité" en sanscrit, le projet existe depuis 2 ans avec cette formation. Ces 6 artistes ont un talent naturel pour cette musique latine. Le groupe propose un répertoire qui se fait rare dans ce style musical : un flamenco qui va de la rumba aux palos traditionnels, tout en gardant un son très personnel, des compositions et quelques reprises.

Le flamenco, une histoire de famille

Une première sur la "Nouvelle Scène" d'accueillir ce style musical. Miliano Hernandez nous présente son histoire, son amour pour la musique, cette passion familiale. Son papa était chanteur, sa maman dansait, ses oncles l'ont initié, et ont réalisé des albums. Miliano a commencé la scène à 13 ans, c'est donc une évidence pour notre artiste d'être musicien et entouré de sa famille sur scène. Le groupe partage avec nous les artistes incontournables pour en savoir plus sur le flamenco ainsi que ses projets : Bientôt un album? Oui! C'est en projet!

Le groupe vous attend en concert cet été, retrouvez les dates sur la page Facebook et le site internet.