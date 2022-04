Du funk avec les artistes de Poitiers "Mannix Project"

Tout commence par une publication Facebook sur le groupe "Musicos de Poitiers" pour John, à l'initiative de ce groupe. Envie de créer un groupe de passionnés qui ont le souhait de s'éclater et de partager, il décide de faire un appel pour former le groupe "Mannix Project". Jerome Talbot est le premier à le suivre dans l'aventure, avant d'accueillir Sylvain Cousson (Ecoutez le podcast, vous découvrirez une petite péripétie de casting!). Viennent ensuite Hervé Joubert, que nous connaissons bien sur cette Nouvelle Scène faisant parti de plusieurs groupes de Poitiers et des alentours, ainsi que Laly Sallé.

Mannix Project reprend les standards de la pop tels que "Happy" de Pharell Williams, "I feel it coming" de The Weekend, "Crazy" de Gnarls Barkley , "Come as you are" de Nirvana ou encore "Wonderwall" d'Oasis... Leur répertoire est large, et rassemble toutes les générations! Un large choix de chansons qui promet des concerts bien sympathiques dans la Vienne et les Deux-Sèvres! Retrouvez les dates sur les réseaux sociaux.

Julien Ruffier, à l'initiative du groupe Mannix Project est à la basse et Sylvain Cousson est à la guitare:

John à la basse et Sylvain à la guitare © Radio France - Aurélie Garcia

Jerome Talbot est au clavier, Laly Sallé est au chant:

Jerome Talbot au clavier et Laly Sallé au chant © Radio France - Aurélie Garcia

Hervé Joubert est à la batterie :