Du rock français avec Pascal Rod, auteur compositeur et interprète

Pascal Rod est venu enregistrer l'émission "Nouvelle Scène" au théâtre auditorium de Poitiers accompagné de son équipe : Alain Verderosa à la basse et Jean-Philippe Motte à la batterie. Pascal Rod a eu plusieurs vies dans le domaine musical! Dernier beau projet : son EP, mais Pascal Rod a connu avant celui-ci, de très belles expériences en collaboration avec de nombreux artistes de la chanson française.

Parmi ses belles collaborations, l'auteur compositeur et interprète a composé la chanson "Les papillons" pour Marc Lavoine, "Un ami m’a donné rendez-vous" en duo avec Florent Pagny, "Mais elle est partie" pour Gérard Darmon. Vous connaissez aussi "Il fait nuit" de Jane Birkin? Et bien, c'est notre artiste de Nérignac qui se cache derrière ce titre!

Pascal Rod a également été guitariste de Calogero, Keren Ann, La Grande Sophie ou encore Alain Chamfort !

Je te laisse la laisse : son 1er EP

Lors de cette "Nouvelle Scène" enregistrée au théâtre auditorium de Poitiers, Pascal Rod nous a fait découvrir son 1er EP intitulé "Je te laisse la laisse". Un EP qui sortira au moins de janvier avec les titres: Bâtons dans le cœur, Faire le chemin à l'envers, Miss me, Sain et sauf et Je te laisse la laisse. Tous les titres sont composés et écrits par Pascal Rod, qui a toujours apprécié écrire depuis des années. Bien sûr, on vous conseille fortement cet EP à écouter sans modération! A vous la découverte des titres d'un bel artiste!

Jean-Philippe Motte, Alain Verderosa et Pascal Rod - Sylvia Vasseur

Pascal Rod, auteur compositeur et interprète - Sylvia Vasseur

Jean-Philippe Motte, à la batterie - Sylvia Vasseur