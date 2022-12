Escapade en Nature avec l’Arbre Bleu d’Ô Bec

Didier Dubreuil et Alexandre Griffiths nous emmènent à la découverte de "l'arbre bleu", un nouveau projet musical ambitieux ou la poésie et les chansons à textes sont à l'honneur. Pour patienter, en attendant l'album, voici la "Nouvelle Scène France Bleu Poitou" du groupe de la région.

Amoureux de la langue française, le groupe « Ô Bec » propose depuis 2017, date de la création du groupe, des chansons à texte. Construit autour de Didier Dubreuil et d’Alexandre Griffiths. Le groupe se produit aussi, selon les spectacles, à 4 ou en trio, accompagné par Cyprien Brosset (contrebasse) et Eric Pelletier (batterie - percussions). Pour l’enregistrement de la Nouvelle scène France Bleu Poitou, c’est sous forme de duo que Didier Dubreuil et Alexandre Griffiths sont venu nous présenter leur nouveau projet : l’arbre Bleu

C’est en 2017 qu’est né le groupe « ô Bec ». A la chanson, Didier Dubreuil accompagné d’Alexandre Griffiths proposent des chansons engagées, notamment en faveur de l’environnement.

Après un premier album sorti en mars 2019, et de nombreuses résidences de création, le groupe propose désormais « l’arbre bleu », un spectacle en deux versions, une pour le tout public et une exclusivement pour les enfants. A travers le thème de l’arbre (la forêt, le lien arbre-hommes, l’arbre vital pour la planète…), le spectacle invite à la découverte des arbres aux carrefours du monde et des peuples, les liens réciproques qui les unissent dans leur quotidien, leur environnement, leur imaginaire…

L’univers alterne chansons et textes parlés sur de la musique ; un cocktail folk-rock de guitares électriques et acoustiques, de percussions parfois en matériaux bruts ou naturels.

Le titre « L’Arbre bleu » est à la fois un clin d’œil à Pierre Alechinsky, peintre-poète, et représente probablement dans le spectacle un arbre imaginaire voyageur…

Même si pour le moment, il n’y a pas encore de date prévue pour la sortie de l’album du même nom, on peut espérer découvrir ce nouvel opus pour le printemps 2023. En attendant, vous pouvez toujours découvrir le groupe lors de ces nombreux concerts. Toutes les dates sont à retrouver sur le site internet du groupe.