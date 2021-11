Food for mood en session d'enregistrement pour La Nouvelle Scène au TAP

Food for mood, un trio poitevin qui partagent avec vous son amour de la musique pop rock. Graziella, Léo et Marco vous proposent des reprises des années 80 à début 2000.

Food for mood c'est le niortais Léo et les poitevins Graziella et Marco.

Leur aventure a commencé pendant le confinement avec l'envie de Léo de faire un "cover band" juste pour le plaisirs de la musique.

Graziella a toujours eu une passion pour la musique et le chant grâce à des parents musiciens. Marco lui a commencé la trompette à 8 ans, puis la basse et a fait des études de musicologie et de cinéma. Quant à Léo c'est un ancien d’un groupe de métal à la Rochelle. Il fait également partie d’une association qui aide au développement de groupes de musique.

Le nom de "Food for mood" vient du fait que pour eux, la musique nourrit notre humeur et inversement.

Pour choisir leurs reprises ils plongent dans les années 80 à début 2000, par pure nostalgie de la musique pop rock de cette époque. Leur premier morceau ensemble : "Wicked game" de Chris Isaac.

Maintenant leur répertoire est composé d'Oasis, Depeche mod, Portishead, Tears for fears, Alanis Morissette, InXS ....