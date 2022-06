Gustave : Le groupe niortais sort son 1er EP "Beautiful loser"

Fabien, David et Thomas dans les studios de France Bleu Poitou

Connaissez-vous Gustave, le seul et l'unique ? Place au post retro avec celui qui se présente comme ringard mais classe ou comme couillon au grand coeur. Il nous présente son premier EP "The Beautiful Loser", à découvrir prochainement.

Voici Gustave, attachant personnage niortais qui souhaite nous parler de la vie! Car Gustave, c'est lui, c'est vous, c'est nous! Gustave a 2 ans et se définit comme un petit génie modeste, un ringard mais très classe, un couillon au grand cœur. Derrière Gustave se cachent les 5 artistes originaires des Deux-Sèvres : David Cadiou à l'initiative de ce groupe au piano et au chant, Noé Russeil à la basse, Thomas Ottogalli à la guitare, Eric Jaccard à la batterie et Fabien Sergent aux claviers. Gustave vous donne rendez-vous en concert, au festival "Le Village" à Brioux sur Boutonne le 7 juillet 2022.

Gustave n'a pas de style proprement dit. Gustave a plusieurs costumes! Sur scène, c'est comme à la maison! Il n'y a pas d'artifices chez Gustave.

Gustave, ce beautiful loser

Le premier EP de Gustave sort prochainement! Il s'intitule "The Beautiful Loser" et vous y retrouverez les titres "Gustave", "Trafiquant d'âmes", "Prends-moi dans tes bras" ou encore "La décadanse"... David Cadiou compose les titres et co-écrit : Des chansons nous racontent la vie en général : la mort, la religion, l'amour (perdu ou gagnant!)... Gustave se dévoile!