Héloïse May, 26 ans et déjà deux albums

Pour le grand retour de la nouvelle scène France Bleu Poitou, c’est la Chanteuse Héloïse May qui nous fait le plaisir de venir nous présenter son univers. Entre Pop, Folk et Country, la jeune chanteuse compte déjà deux albums.

Auteure, compositrice, interprète, Héloïse May est une amoureuse de la musique. Après avoir pris des cours de piano et de chant à l’adolescence, c’est finalement vers la guitare que celle-ci s’est tourné pour ajouter une corde supplémentaire à son arc. Pour amplifier son travail dans la musique, Héloïse a eu l’occasion de prendre des cours de chant au conservatoire du 18e arrondissement de Paris.

Il faudra attendre son inscription à l’école des Musiques actuelles pour qu’elle commence à écrire ses premières chansons. Cette amoureuse de chanson anglaise, laisse paraître dans ses textes des influences country, mais aussi pop et rock. Ed Sheeran et Taylor Swift font partie des principales influences de la chanteuse, mais l’on retrouve aussi quelques traces d’Elvis Presley.

Deux albums et de nombreux projets

En 2018, Héloïse May sort son premier album « Should I? », un album entièrement écrit et produit par la chanteuse. Ce premier album, elle le défendra lors de ses nombreux concerts en Indre et Loire, mais pas que. La chanteuse a souvent l’occasion de se produire au-delà de ses frontières départementales.

Trois ans après la sortie de son premier album, Héloïse en sort un second, « Black Dress », dans la même formule que le premier. Toujours écrit et produit par la chanteuse.

Lors de l’enregistrement de la Nouvelle Scène, Héloïse May nous a confié être sur la préparation d’un troisième album. Album qui pourrait sortir prochainement. Vous pouvez bien évidemment la soutenir sur les réseaux sociaux : Héloïse May Music. Elle y propose très souvent des chansons en live qu’elle partage avec son public de plus en plus grand.