Iloveyourass, duo poitevin aux multiples influences présente ses compositions

Le duo Iloveyourass est formé par Aline Leroy et Damien Gauvin. Tout a commencé en 2015 pour le duo qui vient de Poitiers, qui jouait auparavant dans le groupe Idiogram. Compliqué de définir l'univers de ce duo qui a de multiples influences : Folk, électro, noise... Il nous fait découvrir ses compositions sur la Nouvelle Scène, émission enregistrée au théâtre auditorium de Poitiers.

Déjà 3 EP pour le duo Iloveyourass!

Aline et Damien ont proposé les titres "Echo", "Pandore", "Awodi Soko", "Never trouble" ainsi que "I love your ass": Des titres à retrouver dans leurs différents EP, des EP qui ont évolué, non comparables. Le premier était un peu plus folk, le deuxième a l'univers plus noise, et ce troisième "Beluga" plus électro-noise: avec des compositions réalisées en équipe! Aline et Damien ont pour projets de réaliser une nouvelle version unplugged, des reprises, des clips mais aussi, bonne nouvelle... Le 4ème EP est dans les projets!

