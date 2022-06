L'aventure du groupe poitevin "Lemon Furia" depuis 2013 : Le 3ème album est en préparation

2013, l'année où tout a commencé pour le groupe poitevin "Lemon Furia", le groupe de rock aux influences ska. Certains membres du groupe faisaient parti du groupe Spinach Power, il était évident que l'aventure ne devait pas se terminer : Le projet "Lemon Furia" a donc vu le jour. Lemon Furia (Les citrons furieux), c'est véritablement une bande de copains qui se connait depuis de nombreuses années, tous passionnés de musique, qui se retrouvent sur scène et qui prennent du plaisir!

Lemon Furia: 1 EP et 2 albums

Côté écriture, on retrouve la belle plume de Tony qui propose des sujets marquants, des textes un peu tranchants, mais toujours sur le ton festif : des textes en français, un peu en anglais, en espagnol et même en Yaourt! (Qui n'a jamais chanté en Yaourt à la maison?). Pour les compositions, c'est un travail d'équipe! On vous laisse découvrir l'EP "Sous contrôle", le premier album "Fais l'plein" et le dernier "Le lavoir des consciences", à vous procurer sur le site LemonFuria. Le troisième album est en préparation pour fêter dignement les 10 ans du groupe, rendez-vous en 2023!

Sur le dernier album, on a pris de la maturité: Des textes un peu plus tranchants et toujours du festif. Le public était demandeur de ce 2ème album!

Lemon Furia : Notez les dates de concerts!

25 Juin 2022 : Festival d'un soir - Dampierre en Burly (45)

02 Juillet : Beurdinz Festival - Sommant (71)

16 Juillet : Festival Fous Cavés - Port d'Envaux (17)

06 Août : Village en fête - Bourdeilles (24)

19 Août : Monta'music - Montamisé (86)

03 septembre : Courçon remet le son - Courçon (17)

10 septembre : Wanted festival - Quintin (22)

24 septembre : Week-end de la glisse - Pontaillac (17)

22 octobre : Concert en MJC - Montmorillon (86)

19 novembre : La minute blonde - Mauléon (79)