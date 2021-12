La Nouvelle Scène fête Noël!

"The Christmas Song", "White Christmas", "Have yourself a merry little Christmas", "Let it snow", "Jingles Bells" ou encore "Santa's Claus is coming to town"... Ce sont les chansons que l'on écoute dans cette belle période de fin d'année. Et bien, voici la version revisitée par le groupe niortais "Friben'z Quartet". Le groupe est formé par Jean-Charles Fritz au chant, Jérôme Bondurand à la guitare, Gérard Fromilhague à la basse et Urbano Calvarro à la batterie.

Le groupe Friben'z Quartet au théâtre auditorium de Poitiers

Lors de cette Nouvelle Scène, nous avons également voyager du côté de la Louisiane en compagnie de Rachel, la chanteuse du groupe The Amber Day qui nous a raconté les traditions de l'autre côté de l'atlantique. Des traditions différentes de celles que l'on retrouve au Brésil, racontées par Léandro, le chanteur du groupe Roda Feliz : Noël sous le soleil avec 35 degrès mais sans buche de noël!

Réécoutez toutes les belles anecdotes de noël de nos artistes locaux... et Joyeux Noël!