Le groupe poitevin Angora a de beaux projets

Le groupe Angora est formé par Caroline, Victor et Joris. Tous les trois étaient au lycée du Bois d'amour à Poitiers et ont décidé, quelques années après, durant le premier confinement de former un groupe. Ils partagent sur cette "Nouvelle Scène" 5 compositions: Harmony, My name, Lonesome Guy, Away et Franc. Les 3 artistes ont déjà de beaux projets en prévision : un EP, des clips mais aussi un rêve : Etre programmés aux Francofolies de La Rochelle un 14 juillet avec...feu d'artifice! C'est tout ce qu'on leur souhaite!

Plusieurs rendez-vous dans le Poitou

Les concerts reprennent pour Caroline, Joris et Victor. Ils vous attendent :

- 01/07 : La Moustache - Chauvigny (86)

- 03/07 : Festival Les planches Fêlées (45)

- 17/07 : La Taverne d'Epicure - Loudun (86)

- 23/07 : Garage Bar - Cognac (16)

- 24/07 : L'auberge du lac - Moncontour (86)

- 29/07 : Festival au fil du son - Civray (86)

- 06/08 : Festival Noutic Zik - Escaudes (33)

Caroline MARTIN, membre du groupe Angora © Radio France - Aurélie Garcia

Joris PAYS, membre du groupe Angora © Radio France - Aurélie GARCIA