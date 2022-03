Le nouvel album "RollerCoaster" de Coffees and Cigarettes

Coffees and Cigarettes : Quentin Gendrot et Renaud Druel

Le poitevin Renaud Druel vient de sortir son nouvel album "RollerCoaster". Mélangeant rock, pop, hip-hop, Renaud Druel propose des chansons plus personnelles et autobiographiques: un album sorti ce mercredi 18 mars à écouter sans modération.

Nouveau projet pour Renaud Druel, accompagné sur cette Nouvelle Scène de Quentin Gendrot au violoncelle. Passionné de musique depuis de longues dates, Renaud a commencé dans un groupe de rock avant de se lancer dans l'aventure "Coffees and Cigarettes" il y a presque 10 ans. Etant passionné de cinéma, ce nom rend hommage au long-métrage en noir et blanc de Jim Jarmusch. Depuis 2013, le projet a bien évolué : En 2013, Renaud sort le premier, à l'ambiance victorienne de l'époque de Jack l'éventreur, qui s'intitule "London Western". Le deuxième sorti en 2018 se nomme "Freak Show": un projet qui vous emmène dans un univers que l'artiste poitevin affectionne particulièrement: le cinéma. A chaque album, Renaud propose un concept.

Et de 3! Le nouvel album "RollerCoaster" est sorti

Dans cet album "Rollercoaster", l'artiste poitevin se livre un peu plus et ne se cache pas derrière des personnages. Cette fois-ci, les personnages symbolisent des sujets comme la maladie, la peur de l'écriture... Des sujets lourds, touchants, mais jamais dans le pathos, tel l'effet Tim Burton où le royaume des morts est plus joyeux que le monde des vivants. Enregistré pendant le confinement, Renaud Druel a pris le temps de travailler les arrangements, de travailler en équipe avec Quentin Gendrot. (Sans oublier les parties de jeux vidéos et les séances films, car le cinéma et les jeux restent des univers qui ne sont jamais très loin de Coffees and Cigarettes.)

RollerCoaster rend hommage à toute ma vie, dans cet album, je dis "Je"

Coffees and cigarettes, c'est un univers autant à regarder qu'à écouter. N'hésitez donc pas à aller le voir en concert! Vous y découvrirez des vidéoprotections de dessins animés avec les paroles des chansons : un véritable spectacle, un ciné-concert!

Quentin Gendrot et Renaud Druel au Théâtre Auditorium de Poitiers © Radio France