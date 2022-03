Le nouvel EP "Smokescreen" de Jekyll Wood

Originaire de Poitiers, désormais à Tours, nous vous présentons Jekyll Wood, artiste complet qui a commencé la musique dès petit. Guitare en main dès son plus jeune âge, il a ensuite commencé à chanter et jouer dans plusieurs groupes. Quelques années après, pour ses projets solos, Jekyll Wood s'est entouré de sa loopstation, une pédale qui lui permet d'enregistrer et de superposer ses boucles, ce qui donne l'impression qu'il n'est pas seul sur scène. (Mais si! Il est bien tout seul!) L'artiste multi-facettes au nom en relation avec les Blues Brothers nous propose sur cette "Nouvelle Scène" d'écouter ses titres : Thirteen, How much, Just a little more, Not me, Friends don't lie.

Nouvel EP "Smokescreen", en vue d'un nouvel album

Cet EP est le début d'un cheminement: 3 EP sont en préparation pour ensuite en faire un bel album. "Smokescreen" est un voyage sur le questionnement de soi, une quête d'identité qui va dans la continuité de son premier album qui s'intitule "Who you are". Dans "Smokescreen", Jekyll Wood se pose beaucoup de questions, des questions que tout le monde peut se poser (l'effet Barnum comme il dit!)

Habitué à être seul sur scène, il s'est, cette fois-ci, entouré de plusieurs musiciens pour enregistrer cet EP sorti fin janvier 2022. Des collaborations qu'il souhaite continuer.

Bonne nouvelle! Jekyll Wood sera en concert le jeudi 5 mai à Buxerolles, à Brossac (16) ou encore aux Sables d'Olonne (86). Retrouves toutes ses dates de concerts sur son site. A écouter sans modération!

Incroyable mais vrai, Jekyll Wood est seul sur scène! © Radio France - Aurélie Garcia