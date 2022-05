Le poitevin Jérôme Quériaud et ses nombreux projets: Ses chansons, la tournée avec Amir, ses compositions...

Originaire de Civray, Jérôme Quériaud est de retour à Poitiers pour dévoiler ses propres chansons dans "La Nouvelle Scène". C'est inédit pour celui qui ,habituellement, compose et joue pour les autres. Mission acceptée pour Jérôme Quériaud: Le voilà accompagné de son frère Julien Quériaud, et de ses amis Jaybe, Julien Audigier et Hugo Marcus.

Jérôme accompagné de ses amis Jaybe, Julien Audigier, Hugo Marcus et son frère Julien Quériaud.

Jérôme Quériaud, artiste multifacette

Par où commencer pour présenter Jérôme Quériaud? Compositeur, pianiste, guitariste, auteur et interprète (Rien que ça!). A 15 ans, il partage sa première scène avec son frère Julien à "La Margelle" à Civray. La musique est vite devenue un rêve de gamin pour celui qui a créer, en arrivant à Paris, un groupe hommage à Michel Berger, son mentor.

J'ai découvert "Message personnel" de Michel Berger. Il m'a donné envie de composer.

Durant quelques années, notre passionné de variété française devient animateur radio avant de se consacrer ensuite totalement à la musique en tant que musicien et compositeur. Vous connaissez la chanson "Mascarade" de Bénabar? Composée par Jérôme Quériaud!

Dévoiler mes chansons, la pression est là. C'est la première fois!

Composer pour d'autres artistes, oui! Mais il est l'heure pour Jérôme de partager avec nous ses propres chansons: "Quel sens", "Tout", "L'âge d'or", "Ma lettre à France" et "Chanson bateau".

Jérôme Quériaud n'est pas prêt d'arrêter la musique (pour notre grand bonheur). Nous allons bientôt découvrir son premier EP au piano. Il travaille également en ce moment en tant que musicien sur le nouvel album de l'artiste Tété, mais aussi en tant que compositeur avec les artistes Tom Leeb et Mark Daumail, du groupe Cocoon.

Jérôme et Julien, son frère musicien dans les groupes "Hard Swing Mango" et "Galeon Tango" © Radio France - Aurélie Garcia

Compositeur et guitariste d'Amir Haddad

On ne compte plus le nombre de concerts que Jérôme Quériaud a partagé avec Amir! Tout a commencé à St Etienne lorsque Nazim Khaled est l'invité de Jérôme lors d'une émission radio. Quelques années après la rencontre, Nazim propose à notre poitevin de composer un titre, pour l'artiste tout juste sorti de The Voice. Quelques heures de travail ensemble et en sortent deux chansons: le succès "On dirait" et "Ma vie, ma ville, mon monde" que l'on écoute sur l'album "Au cœur de moi".

Les compositions réalisées, c'est avec une impression de le connaître depuis des années qu'Amir propose à Jérôme de l'accompagner sur ses tournées en tant que guitariste. Sur cette Nouvelle Scène, Jérôme a invité Hugo Marcus et Jaybe, musiciens, eux aussi, de l'artiste Amir. Bonne nouvelle! Tous les artistes seront dans le Poitou : En concert à l'Acclameur de Niort le 6 novembre 2022. (On a trop hâte!)

Premièrement compositeur pour Amir avec "On dirait", Jérôme est désormais son guitariste. - Jérôme Quériaud

Jérôme Quériaud, également fan de dessin animé!

Si on vous dit que Jérôme a été "Requin" dans sa vie? Et oui, impossible pour nous de ne pas partager un des autres projets de Jérôme : Les Médoc Génériques (pour lequel il se déguise en concert!). Si tout comme ce groupe, vous êtes fans de dessins animés, vous allez tout simplement adhérer! Imaginez une bande de copains reprendre "Olive et Tom", "Capitaine Flam", "Goldorak" ou encore (notre préféré) "Denver le dernier dinosaure". Allez découvrir de suite "Les Médoc Génériques"!