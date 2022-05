Le premier EP "Vie Sauvage" du trio "Vol de Nuit"

C'est au tour du groupe "Vol de nuit" de prendre place sur la Nouvelle Scène. Le trio, originaire de la Vienne, désormais partagé entre Angoulême, Tours et Bordeaux. C'est une histoire de copains qui commence en 2017. Indie pop au programme pour ce groupe au nom du roman d'Antoine de Saint Exupéry, un nom qui invite au voyage.

Sable rouge, Mascara, Ivresse, l'Arène et Cap Canamera sont les titres que vous pouvez écouter sur le 1er EP "Vie sauvage", sorti en 2021. A chaque titre: un clip! Au niveau des compositions, c'est un travail d'équipe. Pour les textes, c'est Achille Reig qui s'y colle, avec quelques idées de ses camarades. C'est une première pour lui d'écrire en français. Comme il le dit "Au début, ça fait peur, tout le monde comprend mais ensuite c'est plaisant d'accrocher les gens avec ce que l'on ressent." Les voyages l'inspirent, du Portugal pour "Mascara" ou "Sable rouge" à l'endroit plus local comme le Clain, pour le titre "Ivresse".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

En pleine préparation du 2ème EP

Le deuxième EP s'annonce plus électronique, plus techno, plus dansant. On diminue la guitare, on y ajoute du synthé et des percussions. Il y a une réelle volonté de faire danser les gens. Le groupe espère le terminer pour septembre, toujours avec la volonté de mettre en image leur univers.

On est sur la fin des préprod. On va commencer à enregistrer ce 2ème EP!

Rendez-vous le vendredi 19 août 2022 pour découvrir "Vol de nuit" sur la scène du festival "Monta'music" en compagnie des groupes locaux Lemon Furia, The Amber day ou encore Toma Sidibé. Retrouvez leurs dates de concerts sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram et Youtube.

Achille Reig, chanteur et guitariste © Radio France

Quentin Brache, bassiste et choriste © Radio France