Maurice Lennon, Ciara Brennan & Chris Dawson

Les trois artistes Ciara Brennan, Maurice Lennon et Chris Dawson ont commencé à jouer ensemble en 2019. Ils ont débuté par hasard à jouer à trois lorsque Maurice Lennon est arrivé dans la région, et depuis, tout coule de source. Ensemble, ils ont pu jouer à Dublin au festival Trad'fest et ont enchainé des dates en Irlande avant le retour en France. L'année 2022 s'annonce bien remplie!

Nous découvrons lors de cette "Nouvelle Scène" enregistrée au théâtre auditorium de Poitiers : Chris Dawson, multi-instrumentiste au bouzouki irlandais, Ciara Brennan au violon et au chant et Maurice Lennon au violon. Ciara Brennan a été primée plusieurs fois et a commencé la musique dès son plus jeune âge. Maurice Lennon, lui, est l'un des plus célèbre violoniste en Irlande. Il a partagé la scène avec de grands artistes tels que Frank Sinatra, Liza Minnelli et Mickael Jackson. Il est également membre fondateur du groupe irlandais "Stockton's Wing".

Ciara Brennan © Radio France

Maurice Lennon © Radio France