Papa Soul Club à la croisée du Jazz et du Rhythm and Blues

Camille Siete, niortaise, raconte son aventure à The Voice

Camille Siete, artiste de Niort, a pris la route pour Paris afin de vivre une belle aventure dans l'émission "The Voice". Expérience positive et motivante pour cette jeune passionnée de musique depuis toute petite. Camille raconte son parcours, cette expérience à The Voice et ses projets.