Sur les routes américaines avec Vicious Steel

C’est un artiste pas comme les autres qui parcourt les scènes de la région depuis de nombreuses années. Cyril Maguy a le talent de nous emmener sur les longues routes sinueuses américaines à l’aide de sa voix.

En solo, en duo, en trio, toutes les formules sont envisageables pour l’artiste qui aime se réinventer au travers de ses représentations toujours plus nombreuses.

Après des concerts à travers toute la France et même quelques dates à Memphis et dans le Mississippi, Vicious Steel vient de sortir un nouvel album prometteur « FUEL band ». Album très riche avec des rythmes Blues et Rock n’roll qu’il a notamment composé en circuit court avec des musiciens de la région et plus particulièrement de Poitiers. Pour ce nouvel opus, Cyril Maguy s’est entouré de cinq musiciens : Antoine Delavaud à batterie, Richard Puaud à la basse, Mathieu Pequeriau à l’harmonica, Paul Weeger à la trompette et Adrien Toulouse au trombone. Si vous êtes un amateur d’évasion, de voyage, de blues, de voix puissante et de rythmes endiablés c’est l’album qu’il faut impérativement avoir et pourquoi pas offrir à tous les amateurs.

Vicious Steel dans les studios de France Bleu Poitou - Florian Levêque © Radio France - Florian Levêque

Une Tracklist riche en promesse :

Jump and Let’s Go Down

Don’t Let Me Down Again

The Big Willow

Pick Me Up

Rose

Ride On

Catch The Bird

La Fille du bord du lac

Gas Station

Hold Me Tight

The Turquoise Trail

Après les vacances de Noël, Vicious Steel reprendra la route des différentes salles et festivités de la région comme par exemple le Cognac Blue Passion à l’été prochain. Pour ne rien manquer de l’actualité de Cyril et de son groupe, vous pouvez suivre « Vicious Steel » sur leur page Facebook, l’album est quant à lui à retrouver dans les points de vente habituels.