Telecab : le tribute du groupe rock français "Téléphone"

Audrey Joumas, The Whispered songs, Ticket to swing et Bellevue Street pour un grand boeuf musical

100ème groupe des Deux-Sèvres et de la Vienne invité dans l'émission live Nouvelle Scène France Bleu Poitou. Pour l'occasion Audrey Joumas, la marraine de l'émission, a carte blanche sur la scène du TAP pour un grand bœuf musical avec ses amis The Whispered songs, Ticket to swing et Bellevue Street.