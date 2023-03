Pop, Rock et douceur dans l’univers de Stico

De la chanson française, de la pop, du rock et surtout beaucoup de douceur, voilà la recette du projet en solo de Stico. Lui qui a accompagné de nombreux groupes pendant de longues années nous présente aujourd’hui ses propres compositions.

D’un côté il y’a ceux qui se lancent dans la musique sur le tard et de l’autre il y’a ceux qui accumulent de l’expérience avant de lancer leur propre projet. Stico est l’un de cela. Après avoir passé plus de 20 ans à parcourir les bars et les scènes pour accompagner de nombreux groupes, Stico a finalement décidé de se lancer en solo. Entre décembre 2022 et Mars 2023, c’est plus d’une vingtaine de chansons qu’a écrit et composé Stico.

Côté chanson, c’est un mélange de pop et de Rock que propose Stico. N’attendez pas des titres violents ou qui heurtent, pour le chanteur Poitevin, le crédo c’est de la douceur et rien que de la douceur. Même si la création de Stico semble intarissable, pour le moment aucun projet d’album n’est encore évoqué. Cependant, vous pouvez toujours découvrir son univers directement depuis sa page Youtube.

