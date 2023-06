Rendez-vous en Louisiane avec Yellow Bounce

Sylvain Gaillard, Valentin Chabot et Bruno Texier sont venus présenter leur travail et leur groupe Yellow Bounce dans la Nouvelle Scène France Bleu Poitou. Si vous êtes amateur de Jazz et de bonne ambiance, vous êtes au bon endroit.

Le trio Yellow Bounce est venu nous présenter l'oeuvre de Bechet dans la Nouvelle Scène France Bleu Poitou

Clarinettiste, saxophoniste et compositeur de renom, Sidney Bechet a contribué aux grandes heures du Jazz de la Nouvelle Orléans. Bien que disparu en 1959, l’artiste continu de faire des émules aux quatre coins du monde, jusque dans le Poitou. Du trio au Sextet, le groupe Yellow Bounce propose de la musique jazz New Orleans, dixieland revival & swing dont le répertoire est principalement construit sur les morceaux composés ou joués par Sidney Bechet. Pour la Nouvelle Scène France Bleu Poitou, c’est sous forme de trio que le groupe est venu nous présenter son travail. Sylvain Gaillard, Valentin Chabot et Bruno Texier nous ont proposés un aperçu de leur travail sous forme de trio. Si vous avez envie de replonger dans l’ambiance Jazz des années 1900, rendez-vous durant tout l’été dans les différents festivals de la région et pour ne pas louper une date, rendez-vous sur le site internet du groupe . loading