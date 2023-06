Rendez-vous en terre Burkinabaise avec Kansy

Coup de projecteur sur un artiste burkinabé qui a remporté la dernière édition du tremplin des Arts Osées : Kansy. Entre France et Afrique de l’Ouest, départ pour un voyage marqué par une musique profonde et engagée.

Kansy, cinq lettres qui veulent dire « ancêtre ». Derrière ce pseudo se cache Emmanuel Bonkian, un artiste de 38 ans originaire du Burkina Faso qui commence à se faire un nom dans l’Hexagone.

Pour revenir sur les débuts du chanteur, tout commence en 2007 quand celui-ci décide de se présenter à une compétition de chanteur dans son pays, le Burkina Faso. Lauréat du concours, celui-ci commencera à se produire sur différentes scène chez lui.

Quelques années, le chanteur sort son premier album « Waza », un album entre le Bwamu Dioula et le français. Son album ne tardera pas à être repéré par le directeur d’une association de promotion de la musique africaine basée à Paris : Musiléké. En 2019, le chanteur Burkinabais pose le pied en France et entame une tournée de deux mois dans les cafés parisiens et participe à un nouveau tremplin « Jam’in Paris ». À son retour au Burkina Faso, Kansy participe aux victoires de la musique et se hissera dans les premières places du classement.

En 2022, Emmanuel revient en France pour continuer son apprentissage de la musique et pour continuer de faire découvrir son style musical : l’Afro-fusion.

Alors que Kansy avait prévu de rentrer au Burkina Faso, la situation géopolitique ne lui permet actuellement pas de retrouver les siens. Néanmoins, le chanteur de 38 ans a décidé de se servir de ce temps en France pour continuer de se produire un peu partout. En fin d’année, Emmanuel a participé au tremplin des Arts Osées de Thouars, nouveau tremplin qu’il remportera haut la main.

À l’heure d’aujourd’hui, Kansy continue de se produire aux quatre coins du pays. En attendant de découvrir un nouvel album, vous pouvez écouter son univers sur les différentes plateformes de streaming.