Retour dans les années 50 avec Ella et Louis

Pour lancer cette saison de la "Nouvelle Scène France Bleu Poitou", c'est le quartet Ella et Louis, porté par Audrey Joumas qui est venu nous voir. Au programme, un voyage dans les années 50 avec deux mastodontes de la musique : Fitzgerald et Armstrong.

Ella & Louis, c'est le titre du premier des trois albums qui seront gravés par Ella Fitzgerald et Louis Armstrong entre 1956 et 1957. Trois albums qui vont marquer les musiciens et l'histoire du jazz pour plusieurs générations, tant par l'expression immense de ces deux chanteurs que par le swing des musiciens qui les accompagnent. Ella & Louis, c'est aussi le nom du quartet porté par la chanteuse Audrey Joumas.

Avec ses trois musiciens, l'ancienne participante de l'émission "The Voice" fait revivre l'œuvre d'Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Le temps d'un concert, le groupe vous propose un véritable voyage dans le temps avec sur scène les plus grands succès du duo.

Désirant s'approprier les morceaux et les présenter sous une forme nouvelle, ces quatre musiciens ont réarrangé la forme orchestrale de ces morceaux. Tout en cherchant l'originalité, ils ont gardé les deux composantes essentielles d'Ella et Louis que sont le souffle du blues et le swing de la danse…

Audrey Joumas au chant, Arnaud Meunier à la trompette, Guillaume Souriot à la contrebasse et Bruno Durand au piano vous proposent leur version du titre "Cheek to Cheek" sorti en 1958.

