Retour sur 5 années de Nouvelle Scène à France Bleu Poitou

L'univers entraînant des Ticket to swing

C'est en 2015 que le groupe Ticket to swing est né. Crée par Mickael Talbo, et Kim dan Le Oc Mach, le groupe a accueilli plus récemment Paul Motteau. Les trois musiciens partagent la même passion pour le swing et le jazz et s'apprêtent à sortir un nouvel EP prochainement.