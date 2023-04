Rock, chanson française et bonne humeur avec Berzinc

Olivier Besseron, Antoine Beau et Stico forment à eux trois le groupe Berzinc. Un univers Rock couplé à de la chanson française et des textes qui racontent la vie de tous les jours.

Les noms d'Antoine Beau et Olivier Besseron vous sont peut-être familier, c'est normal. Avant Berzinc, Antoine, le batteur et Olivier, le guitariste étaient membres du groupe "le chapeau d'la gamine", groupe qui aura vécu et ambiancé pendant de nombreuses années les soirées Poitevines.

Quelques mois après l'arrêt du "chapeau d'la gamine", en 2017, Olivier Besseron et Antoine Beau rencontreront Stico lors d'une soirée Buff, il deviendra le bassiste de leur nouveau groupe : Berzinc. Depuis, le groupe enchaîne les créations, les compositions, ce qui leur a permis de sortir un EP en 2019, et surtout un premier album de treize titres en 2022.

Derrière chaque texte, c'est la plume d'Olivier Besseron que l'on retrouve. Des chansons sur la vie de tous les jours, sur des sujets qui interpellent sur le quotidien de chacun d'entre nous. Entre rock et chanson, Berzinc distille son univers, pose le son, plante le décor et invite chacun à rejoindre leur univers.

