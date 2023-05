Sacha Ivy, une chanteuse pleine d’avenir

D’un côté, il y a Suzanne Guitton, son nom pour la vie de tous les jours et de l’autre il y a Sacha Ivy, son pseudo pour la scène. Du haut de ses 15 ans, la lycéenne nous présente son univers entre pop et folk.

Sacha Ivy et Pierre Chaissac lors de l'enregistrement de la Nouvelle Scène France Bleu Poitou

Sous un air timide, il y a une chanteuse avec du coffre et des textes puissants. Sacha Ivy n’a que 15 ans, mais a déjà tout d’une grande. Entre théâtre, chanson et ses études, la jeune lycéenne à des journées bien remplies. C’est d’ailleurs le chanteur et guitariste Pierre Chaissac qui l’a remarqué après avoir découvert une vidéo de la jeune chanteuse sur les réseaux sociaux.

En quelques mois, le projet autour de Sacha Ivy voit le jour. Tandis que Pierre écrit les Chansons, Suzanne se les approprie et commence à les chanter sur scène. Lors de l’enregistrement de la Nouvelle Scène, Sacha Ivy nous a présenté « Love is a cake » l’une de ses dernières chansons en live.

Après un premier EP sorti à la fin de l’année 2022, « Unreal Train », la chanteuse a eu l’occasion de présenter ses chansons en compagnie de Pierre sur scène. Même si l’idée d’un album ne quitte pas l’esprit de la jeune femme, la chanson ne reste pas sa priorité. Passionné par le théâtre, Suzanne a eu la chance de se produire sur différentes scènes depuis son plus jeune âge. Reste maintenant à savoir de quoi sera fait le futur de la chanteuse. Entre théâtre et chanson, la jeune Poitevine à de quoi faire. En attendant la suite, vous pouvez retrouver l’univers de Sasha Ivy sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour découvrir ses clips.