Un projet en solo pour Alexy Sertillange

D’un côté il y’a Uncut, le groupe dans lequel joue Alexy Sertillange qui sortira un second album prochainement et de l’autre : Serty, son projet en solo. Découverte aujourd’hui d’un artiste aux multiples facettes entre Rock, Pop Folk et Dirty Blues.

Si vous aimez le Rock et le Blues, l’évasion musicale, il vous faut impérativement découvrir Alexy Sertillange alias Serty, un artiste poitevin qui performe aussi bien en groupe qu’en solo. Pour cette émission c’est en solo qu’il a décidé de se dévoiler. Une voix puissante et légèrement éraillée sur des rythmes entraînants avec un univers qui vous transportera le long des routes américaines. En attendant de pouvoir écouter son futur album, le meilleur moyen de découvrir l’artiste reste cette Nouvelle Scène France Bleu Poitou.

Uncut, l’autre facette d’Alexy Sertillange

Uncut, c’est un groupe qui a vu le jour en 2016. Composé d’Enzo Alfano à la guitare, de Pablo Fathi à batterie, et donc d’Alexy Sertillange à la Guitare et au chant. Le groupe propose un univers autour du rock et du blues ; un mélange entre Jimmy Hendricks, Pantera et Clutch. Ce groupe a commencé avec l’album « Blue », en novembre 2020 et s’apprête à sortir un nouvel Opus : « Space Cow-boys ». Même si le premier album avait connu un véritable succès, la crise sanitaire n’avait pas permis au groupe de faire des concerts en France et par-delà les frontières. Pour « Space Cow-Boys », Alexy Sertillange et ses compagnons espèrent bien pouvoir proposer leurs créations sur scène.

De plus, le groupe a réussi à financer la création de cet album grâce au financement participatif. Reste maintenant à attendre la date pour pouvoir se le procurer et en profiter pleinement chez soi.