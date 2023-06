Headkeyz en Live acoustique.

A l'occasion de la sortie de son clip "Passenger" le combo Héraultais Headkeyz livre un set acoustique et en direct dans nos studios en formule trio. Sombre, tourmenté, intense !

HEADKEYZ est un groupe de Rock Alternatif originaire de Montpellier, fondé en plein

confinement 2021, par l’artiste ADG.

Avec ce premier album, The Cage & The Crown : Chapter I, HEADKEYZ impose son

empreinte à la croisée du rock alternatif des 90’s, du Nu-Metal des 2000’s et du Rock

Fuzzy des 70’s.

C’est le récit dystopique à la sauce 90’s de l’avant fin, de ce silence tendu, ce bruit sourd

et grave grossissant, se propageant avant l’effondrement final.

Headkeyz - Kevin Martinez / Laluciole Photo

Un message énervé et engagé sur la place de l’Homme, ce super-prédateur, prisonnier

de la cage qu’il s’est lui-même construite. C’est l’histoire de son égoïsme, de sa bêtise et

de sa chute. Notre histoire.

Le vinyle en édition limitée (Vinyle Blanc, 200 exemplaires) a été masterisé à Los Angeles

par le légendaire Howie Weinberg (Nirvana, Jeff Buckley, Deftones etc...) et la version

classique par Jean-Pierre Chalbos au Studio La Source à Paris (Gojira, Simple Minds,

Daft Punk, Pleymo etc...).

