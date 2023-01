Hokusai Live ! Trois guitaristes sudistes internationalement connus.

Découvrez Hoksai Live ! enregistrés en public à Saussan dans le cadre du Koa Jazz Festival 2022.

Ayant déjà donné des concerts en Asie et notamment au Japon, ils ont été séduits et fascinés par ce pays et cet artiste unique et légendaire. Nos trois guitaristes ( Gérard Pansanel, Jean-Marie Frédéric, Olivier Roman-Garcia) ont composé des morceaux originaux qui chacun illustrent un tableau célèbre d’Hokusai, chaque tableau inspirant la forme et l’esprit de l’écriture musicale. Ils restituent sur scène ce travail en privilégiant les guitares acoustiques et autre bouzouki… Le CD Hokusai live est sorti début 2018 et la première de cette création a eu lieu le 15 décembre au JAM (Jazz action Montpellier), salle de 300 places, pleine à craquer pour cet évènement. Ces 3 artistes se sont déjà produits dans divers horizons musicaux au cours de leur carrière, sur les scènes rock, pop, chanson, musiques du monde, musiques de films … mais venant principalement de la scène jazz, l’improvisation tient ici sa place … Une projection en direct sur écran de suites de tableaux d’Hokusai choisis pour ce projet et une création lumières illustrent ce spectacle. Il sera diffusé en France et en Europe bien sûr, mais nos trois musiciens ont le désir et l’ambition de l’exporter vers les pays d’Asie, notamment le Japon. Avec leur sensibilité et leur culture méditerranéenne, ils mettent en musique des tableaux du Maître japonais et nous emmènent dans un véritable voyage de sonorités et d’images projetées sur écran en direct, chaque tableau ayant inspiré une de leurs compositions originales. Façon d’affirmer qu’il y a des musiciens qui, parce qu’ils vivent sous la ligne des oliviers, insufflent à leurs notes la quotidienneté d’une lumière, de parfums, de sons, de rapports humains …