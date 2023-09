Jocelyn Balu & Borumba en juillet 2023 au Festival Fiesta'Sète

Borumba, c'est La nouvelle aventure musicale de Jocelyn Balu. Inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, la rumba Congolaise témoigne d'une richesse musicale et culturelle incontestée. Un concert enregistré à Poussan à l'occasion de Fiesta'Sète.

Né dans la banlieue de Kinshasa qui abrite la plus grande prison de la ville et du pays, Jocelyn Balu s’est pour sa part affranchi de tout enfermement physique et mental dont pouvaient souffrir les locataires de la prison centrale de Makala.

Musicien dès son plus jeune âge, Jocelyn Balu s’émancipe de sa formation Gospel et se plait à jouer avec les genres musicaux, de la rumba de Franco Luambo à l’Afrobeat de Fela Kuti, de l’Afro jazz de Richard Bona à la rumba rock de Jupiter Bokonji pour se libérer l’esprit et enfin nous emmener dans son monde, ou plutôt dans son style, qu’il nomme : « Le Folk de la Rue ». Car c’est dans les rues de Kinshasa que Jocelyn Balu puise son inspiration.

Le Folk de la rue de Jocelyn Balu est une musique entrainante, à vivre dans une ambiance survoltée que lui et ses musiciens créent sur scène. Il propose par ses mélodies et textes une projection réaliste et parfois surréaliste de sa ville de naissance : Kinshasa, une ville aux multiples facettes. Cette ville où la musique n’est pas une urgence mais plutôt un mode vie.

Jocelyn Balu & Borumba

Borumba, c'est La nouvelle aventure musicale de Jocelyn Balu. Inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, la rumba Congolaise témoigne d'une richesse musicale et culturelle incontestée. Jocelyn Balu et sa bande vous entraine dans une ambiance tropicale de l'âge d'or de la rumba congolaise, dans la ferveur des maquis (bars et bistrots) de la R D Congo des années 40-70. Dans Borumba Jocelyn Balu réinterprète et rend hommage aux pionniers de cette grande richesse culturelle qui à bercé son enfance.