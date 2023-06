Les Anes de Palinkov en concert au JAM Montpellier.

Le collectif montpelliérain « Les Ânes de Palinkov » mixe de façon festive et timbrée les musiques bulgares, roumaines, tziganes avec des compositions originales, enracinées dans les Balkans.

Tantôt bal explosif et plein d’humour, tantôt groupe de rock d’humeur déjantée, les Ânes de Palinkov sont soudés par une rythmique rutilante, des mélodistes inspirés, et avant tout par une bande d’improvisateurs sans limite.

Véritable ovni « tout-terrain » à l’orchestration atypique, le groupe a vocation à jouer sur scène comme dans la rue …

Six musiciens sont réunis autour de ce projet, tous désireux de se plonger dans le vaste monde des « musiques de l’Est », un univers sonore intrigant dans lequel se mêlent rythmes et mélodies d’une incroyable profondeur, tout en y apportant un regard neuf, un souffle de liberté …

Un moment de fête et de folie à ne pas manquer !

Line-up :

Matia LEVRERO – guitare

Vladimir GOURKO – chant, balaïlaka

Vincent BOISSEAU – clarinette & clarinette basse

Guillaume GARDEY de SOOS – trompette

Mickaël PERNET – saxophone ténor

Valentin JAM – batterie

MUSICART PRODUCTIONS – Diffusion d'artistes | LES ANES DE PALINKOV (musicart-grasse.fr)