Mess Drey en concert au JAM Montpellier.

Une voix habitée, une émotion sincère, MESS DREY est l’incandescence de la Groove Music.. Ce concert enregistré dans la mythique salle du Jam à Montpellier nous offre le plus beau cocktail de la « Soul Music ».

Artiste soul de la scène émergente, MESS DREY d’origine Haïtienne impose un style musical bien à elle.

Elle nous livre en effet, un « Open Soul » » dans lequel le funk, le rock, le hip-hop, le reggae, le jazz, le gospel, et des sonorités afro-caribéennes y sont intelligemment mixés pour nous offrir le plus beau cocktail de la « Soul Music ».

En octobre 2021 ; MESS DREY sort son premier album « EVE-olution ».

Mess Drey

Repérée en plein enregistrement par **Ashley Kingsley (**Claviériste) et Will Parnell (percussionniste), musiciens anglais de la scène internationale de passage sur Montpellier, (ils ont joué sur scène comme en studio pour PRINCE, MARIA CAREY, JAMIROQUAI, SANTANA…), les deux musiciens britanniques subjugués par le talent de MESS DREY s’invitent alors sur l’album « EVE-olution ».

Au Printemps 2023 sort le clip de "Red Hat". un titre écrit, composé et interprété par MESS DREY, tiré de l'album EVE-olution. “Une chanson inspirante qui parle de l'importance de sortir des moules sociétaux et de toute forme de formatage. Grâce au personnage principal, nous sommes encouragés à oser être nous-même et à embrasser notre authenticité !”

Clip écrit et réalisé par MESS DREY, une fusion unique de styles alliant des images réelles et une animation 3D créée par son talentueux frère, ELIE DERISSEAU.

TEASER "Red Hat" _ Mess Drey

TOUTES LES INFOS SUR MESS DREY : https://musicom-artist.fr/artist/mess-drey/