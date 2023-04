My Joséphine, Trio Pop Créole Zébrée en concert !

MY JOSÉPHINE est le projet le plus personnel de la chanteuse, contrebassiste et compositrice Marie Nosmas, inspirée par ses racines réunionnaises. Un concert enregistré au JAM à Montpellier.

Après la sortie d’un premier EP «Out Of The Blue »qui a fait écho, en ouverture de Lisa Simone, My Joséphine revient en puissance en sortant cette année un album de 12 titres qui s’appelle «Églée ».

Cette formation “innovante et surprenante”(France Bleu) a marqué les esprits pour son croisé jazz unique aux rythmiques électro-pop, mêlant des compositions en 3 langues : anglais, français et créole.

Pour ce nouvel album, Marie Nosmas déclare« avoir trouvé une nouvelle voix »et annonce un univers intimiste et saisissant aux tonalités tribales et envoûtantes. Cet album est très personnel car, après plusieurs voyages sur l’Île de La Réunion, Marie redécouvre ses origines et son histoire familiale oubliée. Marie tisse de nouveau un lien avec son île et le fait vivre avec ses compositions. L’opus est un voyage vers La Réunion, à l’image de cette île que l’on nomme “L’Île intense”.

My Josephine - François Ollivier

MY JOSÉPHINE hybride avec originalité une voix jazz & blues, avec des rythmiques créoles et dubeatmaking. Accompagnée par le beatmaker DUFF du groupe MANIACX au fingerdrum et le guitariste Louis Huck, Marie compose en 3 langues :créole, français et anglais.

MY JOSÉPHINE c’est une énergie fulgurante et un univers envoûtant aux tonalités tribales.