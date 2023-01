Malouin d'origine Degiheugi ( pseudo qui vient de son nom de scène DJ E-J lorsqu'il était deejay... ) est ce qu'on appelle un beatmaker. Un fabriquant de musique à base de machines et de sons mélangés au gré de son inspiration toujours plus foisonnante.

Avant de devenir Degiheugi, le jeune Jérôme Vildaer a grandi au son des courants R'n'B et Rap ( De La Soul notamment ). Passé derrière les platines d'une formation rap, il a ensuite décidé de mener sa carrière en solitaire et est parti minutieusement à la recherche de sons qui répondaient à ses attentes, et aussi surprenants parfois que des extraits de dialogues films kitschs. Le tout passé à la moulinette Degiheugi donne un résultat qui peut s'enorgueillir de faire le tour de la planète trip-hop mais aussi de la planète bleue. Fort de 8 albums, et de jolies collaborations ( dont une avec Gaël Faye ) son succès l'a conduit des scènes nationales aux grands festivals dans l'Hexagone, mais aussi jusqu'en Australie. Il se confie en toute humilité au micro d'Hervé Lefèvre car ce maître du sample reste avant tout un homme simple.